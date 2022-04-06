ВС РФ сбили два украинских вертолета при попытке эвакуировать главарей нацбатальона

На вечер 5 апреля поражено 33 военных объекта ВСУ

Днем 5 апреля российские войска поразили 33 военных объекта Украины и уничтожили в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники. Также ВС РФ сорвали попытку киевского режима эвакуировать главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в России), сообщил вечером 5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 5 ударных украинских беспилотных летательных аппаратов», — доложил он.

Утром 5 апреля в районе Мариуполя российские войска сорвали попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» и сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря.

«Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя. 5 апреля в очередной раз украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются», — добавил Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники.