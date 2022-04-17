ВС РФ освободили удерживавшихся в мариупольской мечети заложников

Публикуем брифинг Минобороны на утро 17 апреля

Минувшей ночью российская армия уничтожила завод по производству боеприпасов в Киевской области. Также российские военные освободили заложников, которых нацисты удерживали в турецкой мечети, сообщил утром 17 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Армейской авиацией поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей»,— сказал он.

Оперативно-тактическая авиация уничтожила 68 военных объектов Украины, в том числе два локатора подсвета и наведения С-300, один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ», шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава. Также вооруженные силы России поразили 814 военных объектов украинской армии и сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«В ходе наступательных действий по освобождению Мариуполя по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети. В результате самоотверженных действий российской группы специального назначения мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наемники. Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место»,— добавил Игорь Конашенков.

По данным официального представителя Минобороны РФ, украинской группировке, заблокированной на территории металлургического комбината «Азовсталь», предложено сложить оружие и сдаться, чтобы спастись. Однако киевский режим приказал нацистам расстреливать всех наемников и военных, которые готовы сложить оружие. В случае дальнейшего сопротивления все они будут уничтожены.

Всего, по словам Конашенкова, с начала спецоперации на Украину прибыло 6824 наемника из США, Канады, Польши, Румынии, Великобритании, Грузии и с подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики. На сегодняшний день российскими военными уничтожено 1035 человек, еще 912 сбежали из страны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.