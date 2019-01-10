/ Врио главы Челябинска подал документы на участие в конкурсе на пост мэра

За 5 дней до окончания приема документов на пост мэра Челябинска еще два кандидата изъявили желание участвовать. Это временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов и глава администрации Ленинского района Александр Орел. Они стали 7 и 8 кандидатом соответственно.
Заявления для участия в Конкурсе принимаются с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года по адресу площадь Революции, 2, кабинет № 416. — рассказали сайту «Первый областной» в Гордуме.
Со списком документов, которые подают кандидаты, можно ознакомиться на сайте Думы.
Сейчас участвовать в конкурсе собираются 8 кандидатов:
Игорь Попов
Георгий Невский
Борис Золотаревский
Дмитрий Олейник
Василий Московец
Виктор Легенчук
Владимир Елистратов
Александр Орел