/ Врио главы Челябинска подал документы на участие в конкурсе на пост мэра

Уже 8 кандидатов намерены бороться за кресло градоначальника.

За 5 дней до окончания приема документов на пост мэра Челябинска еще два кандидата изъявили желание участвовать. Это временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов и глава администрации Ленинского района Александр Орел. Они стали 7 и 8 кандидатом соответственно.

Заявления для участия в Конкурсе принимаются с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года по адресу площадь Революции, 2, кабинет № 416. — рассказали сайту «Первый областной» в Гордуме.

Со списком документов, которые подают кандидаты, можно ознакомиться на сайте Думы.

Сейчас участвовать в конкурсе собираются 8 кандидатов:

Игорь Попов

Георгий Невский

Борис Золотаревский

Дмитрий Олейник

Василий Московец

Виктор Легенчук

Владимир Елистратов

Александр Орел