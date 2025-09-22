Временным мэром Кыштыма назначили главного экономиста округа

Людмила Шеболаева вошла в состав депутатского корпуса

В Кыштыме после ухода Людмилы Шеболаевой с поста главы округа назначили временно исполняющего обязанности главы. Полномочия возложили на Алексея Заикина, заместителя главы по экономике и инвестициям. Ранее постановление о назначении подписал губернатор Алексей Текслер.

Алексей Закин работает в администрации округа 15 лет, он возглавлял управление стратегического развития и привлечения инвестиций. Затем был назначен заместителем главы по экономике и инвестициям. Людмила Шеболаева вошла в новый состав Собрания депутатов Кыштымского городского округа. Сообщается, что она возглавит депутатский корпус.

Главой округа она работала с 2010 года, ее полномочия истекали в ноябре 2025 года.