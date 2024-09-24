Временным главой Минтарифа Челябинской области назначен Антон Дрыга

Он же вновь занял должность заместителя главы ведомства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил обязанности министра тарифного регулирования и энергетики региона на Антона Дрыгу — первого замминистра ведомства. От своих основных обязанностей он не освобожден, сообщается в постановлении, подписанном губернатором.

Ранее должность главы регионального Минтарифа занимала Татьяна Кучиц. Теперь она назначена заместителем губернатора Челябинской области и будет курировать такие сферы, как министерство тарифного регулирования и энергетики, министерство имущества, главное управление лесами, государственный комитет охраны объектов культурного наследия.

Новое назначение и в министерстве общественной безопасности. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет Николай Зубарев, который также работает заместителем министра общественной безопасности Челябинской области.