Возбуждено уголовное дело в отношении первого зама министра строительства Южного Урала

Ивана Белавкина подозревают в получении крупной взятки

С утра 3 июня оперативники УФСБ по Челябинской области и следователи регионального управления СК РФ работают в министерстве строительства региона. Следственно-оперативные действия проводятся в кабинете первого заместителя министра Ивана Белавкина, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УФСБ.



«По материалам оперативников ФСБ следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ в отношении первого заместителя министра строительства Челябинской области. В здании Минстроя проводятся следственно-оперативные действия», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе управления госбезопасности.

Добавим, часть 6 статьи 290 УК РФ — это «Получение взятки в особо крупном размере». Между тем Иван Белавкин еще не задержан: в управлении инженерной инфраструктуры Минстроя Первому областному информагентству подтвердили, что чиновник пока находится на своем рабочем месте.

«Правительство региона в курсе. Следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме», — сообщили в правительстве Челябинской области.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области обещают прокомментировать ситуацию позднее.