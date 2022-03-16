Войска Луганской республики с боями вошли в Северодонецк

В других районах спецоперации успешно действует авиация России

Группировка войск Луганской Народной Республики продолжает наступление и сейчас уже ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В других районах также продолжаются схватки с националистами. Подразделения Донецкой народной республики взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка, ведут бой за Верхнеторецкое.

За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских ВКС сбиты: два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новой Быковки, а также четыре беспилотных летательных аппарата.

Авиацией и беспилотниками России поражены 128 военных объектов Украины, в том числе ЗРК «Бук-М1», ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.