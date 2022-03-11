Войска Донецкой республики заняли Волноваху

Кольцо вокруг Мариуполя стягивается все плотнее

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Волноваха полностью перешла под контроль сил ДНР, сообщил сегодня пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков. Подразделения ВС России за вчерашний день продолжили продвижение на ключевых направлениях спецоперации на Украине.



Как сообщил Игорь Конашенков, донецкими частями под контроль взяты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до 6 километров. Волноваха, главная цель Донецка с начала контрнаступления 24 февраля, наконец полностью перешла под контроль ополчения ДНР. В Мариуполе продолжаются бои, народная милиция смогла продвинуться примерно на 800 метров.

Вооруженные силы Российской Федерации вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Удары высокоточного оружия россиян вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Также Конашенков сообщил, что продолжаются бои в воздухе: за 10 марта сбиты три украинских боевых вертолета Ми-24, 8 БПЛА, нанесены удары по 107 объектам.