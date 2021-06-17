Волонтеры Челябинской области объединятся в одну команду

Добровольцы считают, что вместе им будет легче помогать людям и добиваться правительственных грантов

Лидеры общественных организаций «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы» провели совещание с руководителями Молодежной палаты Челябинской области и Главного управления молодежной политики региона, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».



Руководитель региональной общественной приемной ЕР Марина Поддубная, курировавшая в период коронавирусной пандемии деятельность волонтерских организаций, подвела итоги 2020 года, напомнив, как добровольцы помогали пенсионерам, дежурили в больницах и доставляли нуждающимся продукты и лекарства. Все эти наработки, по мнению Поддубной, заслуживают дальнейшего развития.

Главная же проблема на пути к этому развитию, по мнению участников совещания — отсутствие ресурсов. Волонтерское движение состоит из добровольцев, готовых помогать людям, но вот помогать зачастую оказывается не на что.

«У нас успешно действуют разнонаправленные волонтерские организации. Но направления разные, а проблемы у добровольцев общие: затрудненный доступ к ресурсам, в том числе информационным, к образовательным программам, к разные курсам. Это и есть почва для объединения: не забывая о самоидентификации каждой организации, вместе добиваться государственных субсидий, бороться за правительственные гранты, помогать людям на новом уровне. Практика показала, что этих результатов легче достичь, работая под эгидой губернатора. Я сам пошел в политику после того, как Алексей Текслер предложил мне вступить в его команду», — рассказал Первому областному информагентству присутствовавший на совещании депутат ЗСО Челябинской области Алексей Денисенко.

Денисенко заявил также, что волонтерское объединение после того, как союз оформят официально, будет обязательно поддерживаться региональными властями. В планах у будущего союза добровольцев также проведение единой информационной политики и создание специализированного сайта. В качестве рабочего названия будущее объединение получило имя «Команда Текслера».