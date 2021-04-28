Военное учение в Таджикистане: эксклюзив ИА «Первое областное»

Подробности масштабных российско-таджикских маневров на границе с Афганистаном — в материале нашего специального корреспондента Алексея Китаева

С 19 по 23 апреля на трех военных полигонах развернулось масштабное военное учение: бойцы российской 201-й базы совместно с армией Республики Таджикистан отрабатывали вторжение незаконных вооруженных формирований на землю союзника РФ. Публикуем эксклюзивные снимки и рассказ спецкора Первого областного информагентства Алексея Китаева.



По легенде учения незаконное вооруженное формирование (НВФ), до полутора тысяч человек с автомобильной техникой, артиллерией и переносными ракетными комплексами, нарушило государственную границу. Бандиты вступили в бой с пограничниками и прорвались вглубь Таджикистана. Навстречу боевикам вышли части 201-й российской базы и таджикские подразделения. Руководил учением командующий Центральным военным округом РФ (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.



Танки готовятся к маршу





Пейзажи Харб-Майдона

«Учение проходило на полигоне Харб-Майдон в 7—10 километрах от границы с Афганистаном. Это одно из самых жарких мест в Таджикистане, голые горы и настоящая полупустыня с мелкодисперсным песком. Песок вездесущий, он проникает повсюду. Температура весной — до 35—40 градусов, летом бывает и выше 50. Люди постоянно чувствуют себя изможденными, работать на такой жаре очень тяжело, особенно в бронетехнике, которая разогревается, как баня. Кондиционеры, конечно, установлены, но когда ведется боевая стрельба и в танке скапливаются еще и пороховые газы — это очень трудно. А ночью на Харб-Майдоне, как и в любой пустыне, столбик термометра опускается до +7...+10 градусов. По контрасту становится весьма прохладно»,

— описывает условия, в которых пришлось воевать россиянам, Алексей Китаев.



Штурмовики готовятся к вылету





Ми-24 над полигоном



По данным пресс-службы ЦВО (к нему относится российская группировка в Таджикистане), учение развернулось на полигонах Харб-Майдон, Момирак и Самбули. В первой фазе учебной войны российские штурмовики СУ-25СМ на полигонах Харб-Майдон и Момирак разыскивали замаскированные базы условного противника и выход из-под огня вражеских ПЗРК (переносных ракетно-зенитных комплексов). Звено Су-25СМ встретило первых бандитов ударами неуправляемых ракет. Вертолетчики обеспечили сопровождение колонн и высадку тактических десантов.





По данным пресс-службы ЦВО (к нему относится российская группировка в Таджикистане), учение развернулось на полигонах Харб-Майдон, Момирак и Самбули. В первой фазе учебной войны российские штурмовики СУ-25СМ на полигонах Харб-Майдон и Момирак разыскивали замаскированные базы условного противника и выход из-под огня вражеских ПЗРК (переносных ракетно-зенитных комплексов). Звено Су-25СМ встретило первых бандитов ударами неуправляемых ракет. Вертолетчики обеспечили сопровождение колонн и высадку тактических десантов.

Кроме летчиков от российской стороны к учению привлекли 2,5 тысячи военнослужащих 201-й базы, около 400 единиц разной техники: танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация». Сухопутные силы союзников взяли под охрану условную государственную границу.

Лица земляков не публикуем по этическим соображениям



«На 201-й базе служит много южноуральцев. Я встречал парней из Челябинска, Коркино, Еманжелинска, Троицка, Чебаркуля. Есть челябинцы среди летчиков, которые базируются на авиабазе „Кант“ в соседней Киргизии», — уточняет спецкор Первого областного информагентства.

Огонь по условному противнику



Во второй фазе учений работа нашлась всем: инженерные подразделения подорвали управляемые фугасы, создав 500-метровый огненный вал. Противник пытался атаковать заминированными автомобилями. По ним отработали противотанковыми управляемыми ракетами, уничтожив машины за два километра до собственных позиций.

Запуск БПЛА



Параллельно российские военные, используя комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», вскрыли средства связи противника, блокировали их систему связи и управления, а затем с помощью беспилотников засыпали врага смс-сообщениями с требованием сдаться.

Ми-8 на боевом вылете



САУ «Акация» на боевой позиции



На завершающем этапе экипажи Ми-8 и Ми-24 закрутили «вертолетную карусель», уничтожив прибывающие резервы НВФ, а расчеты РСЗО «Град», «Ураган» и САУ «Акация», поймав противника в огневой мешок, завершили его уничтожение.

Пыль над колоннами висит постоянно



«Уже выдвижение колонн в таких условиях — это серьезные трудности. Погода сильно влияет на выполнение боевых задач. Когда просто человек проходит по местным песчаным полям, после него еще несколько минут висит в воздухе взвесь. После машины или танка — пыль висит минут 15—20. Не видно абсолютно ничего! Нужны специфические навыки, просто чтобы не устроить аварию при движении в колонне. Ребята с 201-й базы, в том числе наши земляки, эти навыки специального вождения усиленно тренируют», — рассказывает Алексей Китаев.

Подводя итоги учения, генерал-полковник Александр Лапин отметил: российские и таджикские военные отработали новые формы и способы применения войск в сражении с крупными бандформированиями. Эта тактика отрабатывалась, например, в Сирии. Особое внимание в сложных природных условиях уделяется созданию единой системы управления и взаимодействию каждого элемента объединенной группировки войск.

Палаточный городок участников учения



Когда дует «афганец», передвигаться приходится на ощупь



«На полигоне регулярно дует „афганец“ — сильный ветер, переносящий массы песка, его скорость — 30 и выше метров в секунду. Люди должны жить в палаточных городках, но „афганец“ их легко срывает. В такую погоду ничего не видно, ты весь в песке, легко можно даже заблудиться. Мы застали „афганец“ небольшой силы, а вот приехавшие сюда заранее ребята испытали на себе все его прелести: весь палаточный лагерь раскидало, его пришлось разбивать заново», — уточняет Китаев.

Драгоценная вода из речки Вахш



«Конечно, здесь есть проблема с водой. Надо помыться, приготовить пищу, то есть нужна не только техническая жидкость. Спасает близость реки Вахш. На берегу ее постоянно стоит машина с комплексом очистки воды», — описывает пустыню спецкор Первого областного информагентства.

Отработка оказания медицинской помощи



«Вы все время на природе. А в Таджикистане — много всевозможных змей, скорпионов, сколопендр, есть даже ядовитые травы, которые вызывают ожоги. Медицинская часть готова прийти на помощь, есть наборы противоядий, но всё равно нужно быть внимательными: в кустах и траве — змеи, под камнями — скорпионы», — говорит Алексей Китаев о местной специфике.

Учение закончилось, граница на замке



Несмотря на все сложности учение, масштабная тренировка для всех родов войск, было необходимо.

«В ближайшее время блок НАТО выводит из Афганистана войска. Получается, скоро Таджикистан будет граничить с полной неконтролируемых кланов талибов страной. Подобные учения и помогают таджикской армии отрабатывать разные навыки и вести боевые действия», — резюмирует наш спецкор.