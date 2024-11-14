Во главе управления по труду и занятости Челябинской области встал Александр Шегуров

Губернатор утвердил его кандидатуру

Кандидатура Александра Шегурова утверждена в качестве начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на постановление губернатора.

Александр Шегуров руководит ведомством в качестве исполняющего обязанности с сентября 2024 года. До этого, с мая 2020-го, он занимал должность первого заместителя начальника главного управления.

Добавим, ранее ИА «Первое областное» сообщало о других кадровых назначениях в правительстве Челябинской области: Игорь Гилев назначен министром экологии, экс-министр экономического развития Наталья Лугачева сменит на посту главы Минсоца Ирину Буторину.