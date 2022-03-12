Власти Турции считают неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе дипломатического форума

Турецкие власти считают неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в западных странах. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе дипломатического форума в Анталье, сообщает ТАСС.

«Считаем неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада. Приведу примеры. Дирижер одного из оркестров в Германии был уволен по обвинению в том, что он „друг Путина“. В другой европейской стране запрещены публикации и распространение произведений русского писателя Достоевского. Невольно напрашиваются исторические параллели с Хулагидами, которые в средние века сожгли дотла все библиотеки в Ираке. Для нас эти действия, дискриминация россиян в Европе, показатель возвращения к темному периоду. Современная демократия, дипломатия и человечество в целом этого не заслуживают»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Также глава турецкого государства считает, что настало время реформировать систему ООН, поскольку нынешняя система несправедлива.

«Система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами, несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир — больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», — утверждает турецкий президент.

Напомним, в эти дни в Анталье проходит дипломатический форум под девизом «Реконструкция депломатии». Для участия в форуме прибыли более 2500 гостей, еще 10 тысяч примут участие в обсуждениях в онлайн-режиме. В форуме принимают участие главы государств и правительств 17 стран, 80 министров, делегации 39 международных организаций.