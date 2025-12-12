Власти Челябинской области открыты к профессиональному диалогу со всеми политическими силами

На встрече с лидером партии «Новые люди» Алексей Текслер подтвердил готовность к консолидации на благо региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Стороны обсудили реализацию нацпроектов на Южном Урале, взаимодействие власти с партиями и подготовку к выборам депутатов в Госдуму РФ в 2026 году, сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер отметил, что ключевые приоритеты в регионе неизменны: улучшение жилищных условий, развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества услуг ЖКХ, создание современных объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Он подчеркнул, что национальные проекты — основной инструмент для решения этих задач, а усилия необходимо синхронизировать и поддерживать инициативы, полезные жителям области, вне зависимости от политической принадлежности их авторов.

Стороны обменялись мнениями о законотворческой работе партии «Новые люди» и поддержке ее инициатив на региональном и муниципальном уровнях. В Законодательном собрании Челябинской области партию представляют Максим Гулин (руководитель фракции) и Евгений Горшков; на федеральном уровне от региона — депутат Анна Скрозникова. На муниципальном уровне партия представлена в Челябинске (Денис Лезин) и Троицке (Иван Андрющенко).

По мнению главы региона, «Новые люди» демонстрируют стремление к системному сотрудничеству. С региональным отделением партии налажены рабочие контакты; есть потенциал для усиления партнерства, в том числе по общегосударственным задачам и развитию институтов гражданского общества.

«Нам необходима консолидация усилий власти и политических сил. Поэтому важно, чтобы партии, представленные в Государственной думе и региональных парламентах, последовательно демонстрировали конструктивный подход к решению ключевых региональных и общегосударственных задач. Отмечу, что по важнейшим направлениям у нас сложилось единое понимание», — сказал Алексей Текслер.

Подводя итоги, губернатор подтвердил открытость региональной власти к профессиональному диалогу со всеми политическими силами и отметил, что ожидает от депутатов Госдумы, вне зависимости от партии, проактивной позиции и вовлеченности в дела региона. По его словам, это ключ к успешному решению задач комплексного развития Челябинской области.

Он также выразил готовность учитывать оценки, предложения и пожелания от представителей всех партий, работающих в регионе.