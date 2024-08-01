Власти Челябинской области должны обеспечить защищенность избирательных участков

Такое поручение дал зам полпреда на совещании по подготовке выборов

Меры безопасности при организации голосования и защищенность объектов, где будут расположены избирательные участки, обсудили участники совещания по подготовке выборов в Челябинской области. Совещание по поручению полпреда президента на Урале Владимира Якушева провел его заместитель Борис Кириллов.

Участниками совещания стали председатель областной избирательной комиссии Евгений Голицын, федеральный инспектор региона Владимир Шишков, заместители губернатора Анатолий Векшин и Алексей Фартыгин, руководители федеральных и региональных органов власти.

«Обсудили обеспечение мер безопасности при организации голосования и защищенность объектов, где будут расположены избирательные участки. Также были рассмотрены вопросы информирования граждан и реализации дистанционного электронного голосования», — отметил Борис Кириллов.

В частности, заместитель полпреда поручил обеспечить информирование избирателей Челябинской области о способах и месте голосования.

Напомним, 7—8 сентября в Челябинской области пройдут выборы губернатора и депутатов Челябинской городской думы. На портале «Госуслуги» до 3 сентября идет прием заявлений от граждан для участия в голосовании дистанционно — через интернет. На сегодняшний день решение в пользу дистанционного электронного голосования приняли уже более 9 тысяч жителей региона.