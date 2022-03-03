Владислав Пидуков: нам не оставили другого выбора

Руководитель молодежно-спортивного движения размышляет о ситуации в Донбассе

Один из известных спортивных деятелей, руководитель Челябинского регионального молодежно-спортивного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков призывает с пониманием отнестись и поддержать наше руководство страны в военной операции в Донбассе.

— Друзья и соратники! Не могу остаться в стороне и не сказать про животрепещущую тему сегодняшнего дня: «Россия — Украина». Сейчас не время для взаимных обвинений. Я не собираюсь сейчас давать оценку высказываниям всяких известных и неизвестных блогеров, тиктокеров, певцов и шоуменов по типу «нет войне» или «остановите войну».

Где вы были все эти 8 лет, когда долбили обычный народ в ДНР и ЛНР, где ваши взывания по прекращению кровопролитной бойни против детей, матерей и стариков? А таких было много... И много слез и горя было увидено. А вы не увидели тогда. Как так? Что было с вашими глазами?

В этот исторический момент мы должны руководствоваться только здравым рассудком и твердым умом. Сегодня Россия вынуждена применять адекватные и своевременные военные методы защиты мирных граждан на Донбассе. И не только на Донбассе!

Нацистская свора, просочившаяся во все властные структуры братской нам Украины, при поддержке западных кураторов с 2014 года приступила к реализации оголтелой и беспринципной политики по уничтожению всего русского славянского мира. Проект «Антироссия». Их цель — уничтожение нашей страны. Для этого они хотели захватить Крым, приструнить ДНР и ЛНР, а дальше — поближе подойти к нашим границам. А там бы и НАТО неожиданным образом нашло пристанище на территории Украины. Последствия всего этого — понятны.

Нашей стране не оставили другого выбора — мы не могли иначе отнестись к просьбе о помощи. Наша страна приняла на себя огромную ответственность. Огромную... Уверен — это единственно верное решение. И вы с пониманием поддержите наше руководство страны, наши вооруженные силы, наше единое консолидированное российское общество.

Победа будет за нами. Россия — вперед!