Владимир Якушев: «В Челябинской области эффективно решаются экологические проблемы»

Полпред оценил реализацию природоохранных мероприятий в регионе

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал положительную оценку работе регионального правительства по улучшению экологической ситуации на Южном Урале.

«Я оцениваю в целом работу правительства Челябинской области по решению экологических проблем как достаточно эффективную. Приняты комплексные планы как по Челябинску, так и по Магнитогорску. Это набор серьезных мероприятий, которые реализуются в жизнь, и мы видим серьезные результаты по уменьшению выбросов», — подчеркнул Владимир Якушев во время рабочего визита в Челябинскую область.

По данным правительства региона, до конца 2024 года планируется снижение объема выбросов в Челябинске на 39%, в Магнитогорске — на 28%. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ставит задачу к 2030 году снизить объем выбросов уже на 50%.