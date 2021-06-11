Владимир Якушев: сенаторы и депутаты должны продвигать приоритетные для регионов проекты

Полпред провел заседание по законотворческой работе в УрФО

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел заседание Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа сегодня, 11 июня.

Полпред отметил, что один из важнейших критериев работы законодателей — это эффективность взаимодействия регионального депутатского корпуса с сенаторами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы. При этом крайне важны согласованные действия обеих исполнительной и законодательной ветвей власти регионов.

«Согласование проектов федеральных законов — действенный инструмент защиты региональных интересов. К нему следует подходить неформально, сверять позицию с другими регионами, в том числе за пределами Уральского федерального округа», — сказал Владимир Якушев.

Еще одним важным механизмом Владимир Якушев считает выдвижение законодательных инициатив самим субъектом. Совет Законодателей при Федеральном Собрании может последовательно работать над их продвижением, считает полпред.

Все это требует прямого взаимодействия федеральных и региональных законодателей. Депутаты от Уральского федерального округа ведут активную законопроектную работу.

«Однако эта активность распределяется неравномерно. Отдельные депутаты выдвинули более 200 инициатив, но есть и такие, кто не внес ни одной. Но главный вопрос — как эта деятельность соотносится с интересами наших субъектов», — обратил внимание Владимир Якушев.

Полпред также подчеркнул, что у каждого сенатора и депутата должно быть четкое представление о приоритетах региона в плане федерального законотворчества, его заинтересованности в принятии тех или иных законов. Для этого и требуется взаимодействие федеральных и региональных законодателей.

Важно также привлекать сенаторов и депутатов Госдумы не только к продвижению, но и к разработке законодательных инициатив регионов. Это стимулирует федеральных законодателей к более активной поддержке таких инициатив в Федеральном Собрании.