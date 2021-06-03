Владимир Якушев: «Регионы УрФО приступают к реализации проектов комплексного развития территории»

Полномочный представитель Президента на Урале выступил перед участниками ПМЭФ

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эти дни работает на сессиях Петербургского международного экономического форума. Сегодня, 3 июня, он рассказал о реализации проектов комплексного развития территорий в рамках сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий».

По словам Владимира Якушева, реализации проектов для регионов Уральского федерального округа могут способствовать инфраструктурные кредиты и инфраструктурные облигации.

«Уральский федеральный округ сейчас строит 6,5 миллиона квадратных метров жилья в год. К 2024 году мы должны выйти на показатель 7,8 миллиона квадратных метров — в удачном 2014 году мы уже достигали его. К 2030 году это должно быть 10,3 миллиона квадратных метров — это серьезный рывок. Если мы не подготовим инфраструктуру к тому моменту, рывок мы не совершим», — отметил полпред.

По его словам, все шесть регионов федерального округа имеют проекты, под которые будут использоваться инфраструктурные облигации и инфраструктурные кредиты.

«Инструмент комплексного развития территорий очень важный, это механизм государственно-частного партнерства, возможность привлечь средства инвесторов и в итоге ускорить программу по уменьшению количества аварийного, ветхого жилья. Мы активно двигается в этом направлении», — сказал журналистам Владимир Якушев.

Так, Челябинская область станет одним из первых регионов России, где для развития инфраструктуры используют инфраструктурные облигации. Они выпускаются для финансирования строительства автодороги, портов, железной дороги, аэровокзала и других объектов. Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин пояснил, что Челябинская область вместе с Тульской и Тюменской привлекут 102 миллиарда рублей инвестиций в жилищное строительство.

Также полпред сегодня принимает участие в расширенном заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы», речь пойдет об обеспечении долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышении финансовой самостоятельности регионов.