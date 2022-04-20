Владимир Якушев рассказал на Госсовете о поддержке малого бизнеса Урала

Полпред президента в УрФО принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев выступил на заседании Госсовета по экономическим вопросам. Как сообщает пресс-служба полпредства, основной темой доклада Якушева были меры поддержки малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий в условиях санкционного давления.



«Правительство России приняло ряд решений по льготному кредитованию МСП и системообразующих предприятий. Наша задача — наладить оперативную систему обратной связи с бизнесом, проанализировать эффективность и достаточность существующих мер поддержки и при необходимости доработать „узкие“ места либо предложить компаниям дополнительные инструменты для пополнения оборотных средств», — заявил полпред.

Напомним, ранее тема поддержки малого бизнеса поднималась Владимиром Якушевым на совещании с главными федеральными инспекторами регионов Уральского округа. Тогда полпред дал инспекторам поручение наладить систему постоянного мониторинга достаточности и доступности кредитных средств для малого бизнеса.