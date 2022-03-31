Владимир Якушев рассказал комиссии по регразвитию о выполнении нацпроектов на Урале

Главные цели — строительство дорог, школ, объектов благоустройства и ЖКХ

31 новый участок автодорог в пяти регионах, детские сады, школы и поликлиники — неполный список объектов, которые будут построены в УрФО. Эти данные озвучил полномочный представитель президента в Уральском округе Владимир Якушев на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе полпредства.



«Важно обеспечить контроль над выполнением планов по национальным проектам. Их реализация не только повысит качество жизни в городах, но и обеспечит людей работой, а предприятия — заказами», — заявил Якушев на заседании комиссии.

По словам полпреда, по большинству программ, входящих в нацпроекты, уже определены подрядчики, средства на объекты выделены. Только за счет программы «Стимул» в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также ХМАО будет построен 31 новый участок автодорог для обеспечения новых жилых микрорайонов. В Екатеринбурге строится шесть детских садов и две школы, еще одна школа — в Челябинске, детская поликлиника — в Кургане. В рамках «Стимула» в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях возводят пять новых объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Еще 35 объектов строятся по программе «Чистая вода» в разных муниципалитетах Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.