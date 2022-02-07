Полномочный представитель Президента Владимир Якушев завершил совещания с регионами по проблемам обманутых дольщиков. На Южном Урале от недобросовестных застройщиков пострадали 2 846 человек. В Челябинской области 56 недостроенных объектов, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в УрФО.
В Челябинске 39 недостроенных объектов и 12 незавершенных строек в Копейске. Два объекта в Южноуральске, по одному в Миассе, Магнитогорске и Чебаркульском районе.
«Мы проанализировали все объекты УрФО, где есть проблемы обманутых дольщиков. По части из них осталось решить технические вопросы. Где-то требуется корректировка нормативной базы. Сейчас систематизируем все вопросы, которые поступили из регионов и проведем совещание с Фондом развития территорий. После выйдем на курирующего вице-премьера, будем ходатайствовать о внесении изменений в федеральное законодательство», — рассказал Владимир Якушев.
Отметим, что Владимир Якушев потребовал у регионов активизировать работу по проблемным объектам с обманутыми дольщиками. Полпред провел совещания с Курганской и Свердловской областями, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами.
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