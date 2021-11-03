Владимир Якушев провел с губернаторами УрФО совещание по ковикулам

Главной задачей полпред назвал контроль за соблюдением введенных регионами антиковидных ограничений

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание с главами уральских регионов, сообщает пресс-служба полпреда. Главной темой стали ограничительные меры, введенные субъектами Федерации на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.



По данным пресс-службы, Владимир Якушев уделил на совещании особое внимание работе мобильных пунктов вакцинации, которые работают в популярных точках уральских городов — ТРК и на спортивных объектах.

«В местах работы мобильных бригад нужно строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — держать социальную дистанцию, контролировать правильное ношение масок. В частности, в ТЦ следует развести потоки и организовать отдельные входы для желающих привиться», — поставил задачу полпред.

Кроме того, необходим постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации. Нерабочие дни, получившие в народе неофициальное название «ковикулы», объявлены специально для того, чтобы сократить возможность распространения коронавируса, в случае необходимости регионы могут ввести новые ограничительные меры. 2 ноября так уже поступили власти Свердловской области и ХМАО.

Напомним, ограничения действуют и в Челябинской области. Школьные каникулы перенесены на период нерабочих дней, вход в торгово-развлекательные комплексы возможен только по предъявлении QR-кода, заведениям сфер общепита и развлечений запрещено работать с 23 до 6 часов. На Южном Урале также можно привиться от коронавируса не только в медицинских учреждениях: так, в челябинском дворце спорта «Юность» работает самый большой в регионе пункт вакцинации.