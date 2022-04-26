Владимир Якушев поручил «разбюрократить» физику металлов

Полпред президента в УрФО посетил профильный институт Уральского отделения РАН

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил с рабочим визитом Институт физики металлов имени Михеева, работающий под эгидой Уральского отделения Российской академии наук. Якушев ознакомился с новейшими разработками, касающимися импортозамещения, и узнал у ученых о бюрократических трудностях внедрения ноу-хау.



Владимиру Якушеву представили несколько перспективных проектов. Отдел электронной микроскопии молодежной лаборатории аддитивных технологий исследует состав, структуру и свойства материалов. Местное оборудование позволяет визуализировать даже отдельные атомные слои. Практическая ценность работы — в том, что сотрудники отдела анализируют представленные промышленными предприятиями образцы и дают рекомендации по улучшению технологий производства.

Лаборатория квантовой наноспинтроники разрабатывает научные основы создания новых структур для микроэлектроники. Так, здесь получают перспективные системы с уникальными свойствами — сенсоры магнитного поля нового поколения. При этом чувствительность уральских датчиков в несколько раз выше зарубежных аналогов и они уже готовы к производству в промышленных масштабах.

В молодежной лаборатории нейтронных и синхротронных исследований наноматериалов полпред ознакомился с проектом уникальной нейтронной установки класса «мегасайнс». Это целиком отечественная разработка, проект финансируется федеральным министерством образования и науки.

Владимир Якушев отметил, что, помимо собственно научных достижений, чрезвычайно важно быстро доводить проекты до стадии практического применения.

«Самая большая сложность — это настройка коммуникаций. У научных институтов Уральского отделения РАН по целому ряду проектов эта работа выстроена хорошо, но есть направления, требующие дополнительных усилий. Научное сообщество не всегда может достучаться до потенциального заказчика, проявить жесткость и настойчивость. И в этом нужно помогать. Создавать площадки, где конкретные научные разработки будут находить своего покупателя», — заявил Владимир Якушев.

Процесс внедрения разработки сегодня сильно забюрократизирован. Полпред поставил задачу максимально его сократить, чтобы перспективные научные программы оперативно могли получать финансовую и организационную поддержку. А для этого нужно наладить диалог с индустриальными партнерами, заинтересованными в получении инновационных решений.

«Даже если на первоначальном этапе отечественная технология окажется дороже иностранных аналогов, в более долгосрочной перспективе она обеспечит устойчивое развитие отраслей: избавит от рисков, связанных с потерей иностранных партнеров, и решит вопросы по импортозамещению», — резюмировал Владимир Якушев.