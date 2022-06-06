Владимир Якушев поручил обществу «Знание» найти нестандартных лекторов

По мнению полпреда, это поможет наладить контакт с молодежью

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел совещание по развитию деятельности реготделений общества «Знание» в Уральском округе. С полпредом беседовали представители областных правительств и общественных объединений, принял участие в совещании и генеральный директор общества Максим Древаль.



Полпред начал совещание с напоминания, что общество «Знание» имеет славные традиции и уже не первое десятилетие раотает на территории Урала. Одна из «фишек» общественников — масштабные акции, в которых охотно участвует молодежь. Однако, по мнению Якушева, деятельность реготделения «Знания» следовало бы активизировать.

«Региональные отделения необходимо обеспечить помещениями и материальными ресурсами. Но главное — найти подготовленных мотивированных руководителей. Это должны быть авторитетные, энергичные и, конечно, патриотически настроенные люди. Его региональные отделения должны стать реальным фактором влияния на общественное мнение. Нужны эксперты, способные подавать информацию нестандартно, эмоционально и понятно», — заявил Владимир Якушев.

Максим Древаль согласился с тем, что укрепление региональной сети необходимо: это позволит усилить просветительскую работу общества. Древаль рассказал о проектах «Знания», в том числе — о «Лиге лекторов», конкурсе для занятых просвещением молодежи педагогов.