Владимир Якушев поручил адресно работать с каждым клиентом фонда «Защитники Отечества»

Офисы помощи участникам СВО заработали во всех регионах Урала

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами запуск отделений фонда «Защитники Отечества» в регионах округа. Полпред подчеркнул, что формальный подход к работе отделений фонда недопустим. По его словам, необходима индивидуальная, адресная поддержка участников СВО и их родных. Об этом сегодня, 7 июня, сообщила пресс-служба полпредства.

«Участники специальной военной операции должны знать, что ни они, ни их близкие никогда не останутся один на один с проблемами. Это важнейшая задача, и от нее во многом зависит достижение целей специальной военной операции», — отметил Владимир Якушев, добавив, что особое внимание следует уделять семьям погибших.

В настоящее время отделения фонда «Защитники Отечества» открылись во всех регионах УрФО. Напомним, что Челябинское отделение начало свою работу с 1 июня. Там ветераны боевых действий могут решить вопросы медицинской реабилитации, психологической поддержки и даже смогут найти работу или оформить необходимые документы. Этот же функционал будет доступен семьям тех, кто погиб в зоне СВО.