Владимир Якушев обсудил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным строительство соцобъектов в УрФО

Уральский полпред принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию

В Уральском федеральном округе определены подрядчики для строительства 90 процентов предусмотренных национальными программами социальных объектов. Об этом полпред президента в урФО Владимир Якушев доложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, сообщает пресс-служба полпредства.



Заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством Марата Хуснуллина прошло в режиме видеоконференции. Участники обсудили планы строительства дорог, школ и детских садов, коммунальных объектов и благоустройства территорий.

Как сообщил Владимир Якушев, в Курганской области в рамках нацпроекта «Демография» будет построено восемь детских садов, в Тюменской — два. Салехард по региональной программе возводит две школы.

«Средства на объекты уже выделены, и важно своевременно провести торги по выбору подрядчиков, обеспечить контроль за выполнением работ качественно и в срок, своевременно с ними рассчитываться, поскольку эти средства обеспечивают предприятия работой, а работников — заработной платой. Сегодня для нас важно обеспечить выполнение планов по национальным и федеральным проектам с учетом текущей ситуации, а также не допустить срыва госконтрактов», — доложил вице-премьеру Владимир Якушев.

Напомним, ранее о планах по реализации нацпроектов в Челябинской области губернатору Алексею Текслеру докладывал заместитель главы региона Егор Ковальчук. По его словам, в числе прочего в 2022 году на Южном Урале будут открыты 5 центров амбулаторной онкологической помощи, построены 6 детских садов и две школа на 1100 мест каждая, созданы 3 площадки ГТО. К интернету планируется подключить порядка полутора тысяч школ. Продолжатся работы по ликвидации мазутохранилища и очистке реки Ай в Златоусте, а также капитальный ремонт здания Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова.

«За три года накоплен большой опыт по реализации национальных проектов, который будет использован в 2022 году для эффективного достижения показателей и результатов нацпроектов», — цитирует Ковальчука пресс-служба губернатора.