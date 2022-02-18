Владимир Якушев и Алексей Текслер предложили усилить контроль за миграционным потоком

Совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности в УрФО провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев

В пятницу, 18 февраля, состоялось совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил несколько предложений по совершенствованию миграционной политики, сообщает пресс-служба правительства региона.

В совещании приняли участие главы регионов УрФО, представители федеральных министерств и ведомств. Участники обсудили нейтрализацию угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Речь идет о совершенствовании системы регулирования миграционных потоков, усилении миграционного контроля, пресечении нарушений миграционного законодательства и коррупции. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что регионы округа в силу своего устойчивого социально-экономического развития остаются традиционно привлекательными для иммигрантов.

Так, в 2021 году на миграционный учет в регионах округа поставили почти 900 тысяч иностранных граждан, снято с учета 750 тысяч. Для ведения трудовой деятельности оформлено более трёх тысяч разрешений и 133 тысячи патентов.

Владимир Якушев акцентировал, что в регионах на регулярной основе проводятся мероприятия по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Полпред особо отметил, что отдельной целевой аудиторией здесь являются дети и молодежь.

«Необходимо вести систематическую и при этом аккуратную работу с молодым поколением: именно от нас во многом зависит их успешное приобщение к российской жизни и культуре, то есть их успешная интеграция в наше общество», — считает Владимир Якушев.

Вместе с тем, сообщил полпред, в регионах УрФО ведется активная борьба с правонарушениями в миграционной сфере: в 2021 году в округе их было выявлено 60 тысяч.

Полпред назвал основные факторы риска, способные оказать негативное влияние на национальную безопасность России: нелегальная миграция, проживание на территории округа иностранных граждан, утративших такое право, а также вовлечение мигрантов в теневые схемы трудовой деятельности, экстремистские и террористические организации.

«Необходимо использовать самые жесткие меры, особенно при борьбе с групповыми нарушениями правопорядка и преступлениями, которые носят общественную опасность — речь идет о выдворении иностранных граждан с последующим запретом на въезд в Россию. Такие вещи надо пресекать сразу же», — отметил полпред.

Для нейтрализации этих угроз на территории округа ведется систематическая скоординированная работа органов власти.

«Тема межнациональных отношений крайне уязвима и чувствительна. Нельзя позволить деструктивным силам интерпретировать наведение правопорядка в сфере миграции как межнациональное противостояние», — в заключение выступления резюмировал Владимир Якушев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с рядом предложений.

«Необходимость усиления контроля за миграционными потоками назрела и требует координации работы всех заинтересованных государственных институтов. Требуются дополнительные решения, направленные на координацию участия различных служб социальных, медицинских, образовательных, служб по линии трудоустройства, культурной идентификации. Современные цифровые технологии позволяют организовать работу на более высоком технологическом уровне», — сказал Алексей Текслер.

Речь идет о создании федеральной информационной платформы, она позволила бы сконцентрировать всю информацию о конкретном иностранном гражданине и членах его семьи.

Кроме того, по мнению Алексея Текслера, необходимо упорядочить предоставление иностранным гражданам миграционных услуг. Так, в Челябинске идет строительство Многофункционального центра для мигрантов. Планируется, что здесь будет предоставляться полный комплекс государственных услуг по урегулированию правового статуса иностранных граждан по принципу «одного окна», включая услуги медицинского обследования и тестирования на владение русским языком. Открытие центра запланировано на конец 2022 года.

«На базе Центра организуем информирование иностранных граждан о правилах проживания, труда, обычаях и традициях Российской Федерации и Челябинской области, об актуальных изменениях в законодательстве в сфере миграции и ответственности за несоблюдение законов», — пояснил губернатор.

Также Алексей Текслер предложил увеличить основание для лишения гражданства бывших мигрантов, совершивших серьезное правонарушение, по которому вынесено судебное решение. Среди приоритетов в области миграционной политики Алексей Текслер назвал и работу с соотечественниками.