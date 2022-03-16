Антироссийские санкции Запада нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме ВКС, говоря о санкционной политике Запада по отношению к России.
По мнению российского лидера, санкции приведут к проблемам с продовольствием в мире. Также он отметил, что санкционная политика Запада в отношении РФ носит все признаки агрессии.
«Лидеры Запада не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель нанести удар по всей нашей экономике, по всей социальной и гуманитарной сферах. По каждой семье, каждому гражданину России. Такие шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическим, политическим, информационными средствами. Она носит тотальный неприкрытый характер. И западный политический бомонд не стесняется говорить об этом прямым текстом», — прокомментировал президент.
Также глава государства выразил уверенность в том, что многие страны после блокировки счетов РФ на Западе будут конвертировать свои резервы в товары, что в итоге усилит дефицит.
«Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару, как основной резервной валюте. Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводит черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны в ближайшее время могут начать конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы», — отметил Владимир Путин.
Президент РФ заявил, что доверие к доллару как к основной резервной валюте подорвано действиями США и ЕС.
«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего кошелька нужно оплатить борьбу с мифической российской угрозой. Все это ложь! А правда в том, что проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит на Западе. Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан, они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями», — рассказал президент.
Напомним, что Россия ввела санкции против американских политиков и 313 граждан Канады. Также Россия заявила о выходе из Совета Европы.
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