Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием

Глава государства анонсировал новые инициативы

Сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием. Главное политическое мероприятие года проходит в Гостином дворе. Делегацию Челябинской области возглавляет губернатор Алексей Текслер, трансляция послания идет на сайте 1obl. tv.

Владимир Путин начал свое выступление с анонсов инициатив, которые в ходе поездок и встреч ему озвучивали жители страны. Он также поблагодарил россиян за сплоченность и упомянул о 10-летии Крымской весны, угрозе терроризма и смертельной эпидемии.

«В нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность», — подчеркнул президент.

Он заявил, что СВО поддержало «абсолютное большинство российского народа», а «на производствах трудятся в три смены — столько, сколько нужно фронту».



Глава государства объявил минуту молчания в память о погибших в ходе специальной военной операции.

Владимир Путин заявил, что российский бизнес направил миллиарды рублей волонтерам и благотворительным фондам для поддержки бойцов.

Он поблагодарил политические партии за консолидацию и заявил, что «мы будем и дальше развивать инструменты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела».