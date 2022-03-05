Владимир Путин: в введении особого положения в России нет необходимости

Президент РФ прокомментировал ход спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине идет так, как запланировал генеральный штаб, а особом положении на территории России нет необходимости. Об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.



На встрече Владимир Путин опроверг введение в России особого положения.

«Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории России. Нет такой необходимости сегодня», — сообщил Президент.

Лидер государства сообщил, что вся военная операция идет по плану и ВС РФ успешно справляются с поставленными задачами.

«Наши вооруженные силы частично уничтожили военную инфраструктуру. В основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО», — пояснил Путин.

Также на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами Президент рассказал о перспективах авиаперевозок в России.