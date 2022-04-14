Владимир Путин сообщил о задержке оплаты экспортных поставок российских энергоресурсов

Президент провел совещание по нефтегазовой отрасли

Владимир Путин 14 апреля провел совещание о ситуации в нефтегазовой отрасли. Президент обратил внимание на то, что наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов и напомнил, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. Президент озвучил ряд поручений представителям отрасли и администрации президента. Прямая трансляция совещания шла в сети интернет.

Владимир Путин отметил, что наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки недружественных стран задерживают перевод платежей.

«Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объёме обменять на российские рубли», — отметил президент.

Он потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка, нарастить поставки и снизить цены, где возможно. Экспорт энергоресурсов с Запада необходимо переориентировать на рынки Юга и Востока, готовить для этого инфраструктуру, считает президент.

Глава государства предложил обсудить долгосрочные планы развития нефтегазового сектора и подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭК в результате действий недружественных стран.

«Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», — подчеркнул Владимир Путин.

Он поручил расширить программу газификации регионов РФ. Цены на нефтепродукты внутри России должны быть по приемлемым ценам для автовладельцев, аграриев.

Необходимо продлить горизонт планирования энергетической стратегии РФ до 2050 года, документ утвердить до 15 сентября. В том числе необходимо предусмотреть создание новых нефте- и газопроводов из Сибири.

К 1 июня 2022 года Кабмин должен разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры РФ.