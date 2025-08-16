Владимир Путин: Россия и США могут дойти до урегулирования украинского конфликта

На Аляске завершились переговоры лидеров двух стран

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже выразил надежду на то, что достигнутое между ними понимание позволит приблизиться к миру на Украине. Об этом глава российского государства заявил в ходе совместной пресс-конференции после переговоров, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной форме, а также были обстоятельными и полезными.

Одним из центральных вопросов стал конфликт на Украине.

«Мы видим стремление администрации США и лично Дональда Трампа содействовать разрешению конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России эти события связаны с угрозами нашей национальной безопасности. Я согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Мы готовы над этим работать»,— сказал Владимир Путин.

Президент России добавил, что, однако, носить устойчивый и долгосрочный характер украинское урегулирование будет только в том случае, если будут устранены все первопричины конфликта, а также восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и мире.

«Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий»,— добавил Владимир Путин.

Глава российского государства также отметил, что у России и США много интересных направлений для совместной работы. Так, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот уже вырос почти на 20%. Кроме того, странам есть что предложить друг другу в цифровой сфере, энергетике и других отраслях.

«В общем, нашим странам важно и нужно перевернуть страницу и вернуться к сотрудничеству»,— резюмировал Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции также отметил, что переговоры были продуктивными, и шанс достичь мирного урегулирования конфликта высок.