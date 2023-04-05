Владимир Путин рассказал послам иностранных государств о новой концепции внешней политики РФ

Приводим главные тезисы из речи президента России

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5 апреля президент РФ Владимир Путин принял в Большом Кремлевском дворце верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств. Глава России обратился к дипломатам с речью, описывающей новую концепцию внешней политики Российской Федерации. Основные тезисы президента — в материале Первого областного информагентства.



«Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов. Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой концепции внешней политики Российской Федерации. Россия, как независимое и самостоятельное государство, будет активно проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику, продиктованную приоритетами нашего внутреннего развития», — начал свое обращение к 17 новым послам Владимир Путин.

Далее президент РФ подчеркнул, что наша страна намерена выступать в качестве одного из суверенных центров мировой политики и выполнять историческую миссию по поддержанию глобального баланса. Также Путин практически процитировал подписанный недавно указ о концепции внешней политики, гласящий, что Россия — самобытное государство-цивилизация с тысячелетним опытом и умением обеспечивать на своей территории гармоничное сосуществование разных народов.

Владимир Путин обратился к представителям разных государств персонально:

- Президент выразил надежду, что Дания поддержит решение о создании международной комиссии по расследованию взрыва на «Северных Потоках».

- Напомнил норвежскому дипломату, что за освобождение его страны в ходе Второй мировой войны отдали свои жизни тысячи советских солдат и нынешняя минимизация контактов с Норвегией не отвечает интересам обоих государств.

- Сирия остается надежным другом и партнером РФ.

- Отношения России и США переживают глубокий кризис. Использование США таких инструментов, как цветные революции, привело к сегодняшнему украинскому кризису.

- Россия продолжит работать над комплексным развитием Абхазии.

- Сотрудничество с Зимбабве, в том числе промышленная кооперация, будет продолжено.

- Отношения с Европой резко деградировали, потому что Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией.

На втором саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге Россия ждет представителей всех африканских стран.

«Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному продуктивному взаимодействию государств. Но всё-таки хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами. И вы можете быть уверены, что любые ваши начинания и предложения, идущие в таком русле, встретят поддержку как российских властей, так и наших деловых и общественных кругов», — подчеркнул глава государства.