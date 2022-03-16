Владимир Путин рассказал о ситуации на Украине

Он провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов

Президент Владимир Путин проводит совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов. Участие в нем принимает уральский полпред Владимир Якушев.

Президент начал совещание с пояснения о появлении российских войск под Киевом.

«Появление российских войск под Киевом и других городов Украины не связаны с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается тактики боевых действий, выработанной министерством обороны России, то она полностью себя оправдала», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, как российские военные проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов.

«Хочу сказать об этом впервые, в самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам, чтобы избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса», — уточнил Владимир Путин.

Но, по словам главы государства, они этого не захотели. На сегодняшний день операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами.

«Если бы наши войска действовали только на территории республик Донбасса, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы угрозы для России. Напротив, вокруг Донбасса пролегла бы новая линия фронта. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался бы реваншистской истерией киевского режима, а инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы оказались бы перед фактом, что наступательные вооружения уже у наших границ. У нас не оставалось другого выхода для самозащиты, кроме проведения специальной военной организации», — пояснил президент.

Владимир Путин также отметил, что в новых реалиях нужны структурные изменения экономики России, они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей — минимизировать их. Правительству поручено обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь.