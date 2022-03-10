Владимир Путин рассказал о росте спроса на отдельные товары в России

Президент провел совещание с членами правительства

«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы»,

— прокомментировал президент.

«Те, кто собираются закрывать производство, тут надо действовать решительно. Нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия тем, кто хочет работать. Инструментов рыночных достаточно, никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов»,

— рассказал президент.