Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Основной темой встречи стали меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Президент сделал несколько важных заявлений: о росте отдельных товаров в России и «национализации» уходящих из России компаний, сообщает пресс-служба правительства РФ.
По словам президента, российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается.
«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», — прокомментировал президент.
Также Владимир Путин рассказал о «национализации» уходящих из России компаний.
«Те, кто собираются закрывать производство, тут надо действовать решительно. Нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия тем, кто хочет работать. Инструментов рыночных достаточно, никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов», — рассказал президент.
Владимир Путин добавил, что в целом по региональным бюджетам все стабильно. По его словам, прогноз на урожай в 2022 году хороший, сохраняется и экспортный потенциал.
Ранее, президент подписал указ о специальных экономических мерах. Речь идет о новом порядке валютных операций, открытия банковских счетов и выкупе акционерными обществами собственных акций.
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