Владимир Путин рассказал о предстоящих переговорах в Женеве по «украинскому вопросу»

Президент заявил, что Россия должна прежде всего обеспечить свою безопасность

Во время пресс-конференций президента России Владимира Путина регулярно поднимается тема отношений РФ и Украины. 23 декабря, во время встречи главы государства с журналистами, снова прозвучал вопрос — какова вероятность войны. Путин ответил, что сегодняшнюю ситуацию будут урегулировать в самом начале года в Женеве.



Комментируя провокации на российско-украинской границе и в медиасреде, президент процитировал последнего канцлера Российской империи Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

«Советский Союз прекратил свое существование, часть русских людей оказалась за пределами России, в основном на Украине. Мы с этим смирились, нормально к этому отнеслись. Мы способствовали становлению этого государства. Мы готовы были работать со всеми правительствами, какой бы политической ориентации они ни придерживались. Достаточно вспомнить отношения с президентом Ющенко и премьер-министром Тимошенко с их прозападной ориентацией. Но мы с ними работали, спорили из-за газа и работали. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот, кровавый, людей убивали и сжигали!» — напомнил Путин события новейшей истории.

По словам Путина, именно после трагических событий на Украине и «возник Крым».

«Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, не взять их под свою защиту? Невозможно! Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит в Донбассе? Дважды предприняли украинские власти попытку с помощью силы вернуться там к власти. <...> Теперь нам говорят: война, война! Может быть, готовят третью военную операцию и нас предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а то такие-то санкции последуют?» — рассуждал президент.

Путин не исключает ситуации, что из Украины пытаются сделать «антироссию» с постоянной накачкой оружием и с промыванием мозгов населению. А потом под прикрытием этих новых систем некто может подтолкнуть украинских радикалов к силовому решению вопроса в Донбассе и Крыму.

«Мы должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности не на сегодняшний день и не на ближайшую неделю. Мы говорим о планах инфраструктурного развития, социальной политики — но что это все значит, если сейчас приведет к конфликту? Поэтому я ответил на вопрос президента Байдена о назначении ответственных представителей, чтобы вести переговоры о политической стабильности. Мы должны понять, как будет обеспечиваться наша безопасность. Без всяких хитростей мы поставили вопрос: никакого движения НАТО на восток быть не должно. Мяч на их стороне, ждем, что ответят. В целом пока мы видим положительную реакцию, американский партнер готов провести переговоры в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути», — резюмировал глава государства.