Владимир Путин рассказал о перспективах авиаперевозок в России

Россия будет наращивать внутренние направления

Владимир Путин встретился с женщинами из летного состава российских авиакомпаний. РИА Новости провел трансляцию встречи на сайте. Президент сделал несколько важных заявлений, в том числе и о ситуации с закрытием воздушного пространства, а также о развитии авиаперевозок в стране.

Президент приехал в учебный центр «Аэрофлота» и потренировался на тренажере.

«Это впечатляет! Маша показала, как и что управляется. Я под ее руководством подвигал эти джойстики, это действительно здорово», — прокомментировал он.

По словам президента, Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но продолжит летать и за рубежом, где возможно. Он не исключил увеличения при необходимости объема субсидирования дальневосточных авиаперевозок.

«У главы Минтранса есть свои предложения о том, как решить вопрос с зарубежными самолетами, находящимися в лизинге у авиакомпаний РФ», — сказал президент.

Кроме того, президент считает, что самолет МС-21 лучше западных аналогов по ряду параметров.

«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно с самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Членами каких организаций. Надеюсь, понимание этого есть, и до этого не дойдет»,

— резюмировал президент.