Владимир Путин призвал депутатов «не раскачивать ситуацию» перед выборами в ГД

Президент выступил перед Советом законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга

27 апреля, в День российского парламентаризма, президент России Владимир Путин выступил перед Советом законодателей РФ в Санкт-Петербурге. Своими впечатлениями с Первым областным информагентством поделился председатель ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш, присутствовавший на заседании.



По словам спикера Заксобрания, президент рассчитывает на поддержку депутатов в реализации социальных инициатив, недавно озвученных главой государства в послании к Федеральному собранию. В частности, Путин упомянул о необходимости парламентского контроля за реализацией мер поддержки семей с детьми.

«Отдельно Владимир Владимирович остановился на теме предстоящей избирательной кампании (в Госдуму РФ. — Прим. ред.): призвал все политические силы быть ответственными к народу, не раскачивать ситуацию. Расцениваю это как определенные сигналы и установки всем участникам избирательного процесса», — сообщил Владимир Мякуш.

Напомним, сегодня, 27 апреля, страна отмечает День парламентаризма, приуроченный к дате первого заседания Государственной думы Российской империи в 1906 году. Традиционно Совет законодателей проводит в этот праздник заседание, в котором принимают участие председатели региональных парламентов.