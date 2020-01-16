Челябинцы поделились мнением о новом премьер-министре

Владимир Путин подписал Указ о назначении Михаила Мишустина Председателем Правительства Российской Федерации.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, после отставки правительства РФ, предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Михаил Мишустин занимает должность руководителя Федеральной налоговой службы.

Как отмечают коллеги, Михаил Мишустин — профессионал своего дела. Председатель «Опоры России» в Челябинской области Артем Артемьев прокомментировал назначение.

«Это человек, который умеет осуществлять реформы. И уж конечно, кто как не он, досконально знает структуру экономики, и мы понимаем, что есть запрос на увеличение динамики. Об этом президент говорил в послании Федеральному собранию. И мы считаем, что он вполне может справиться с задачами, которые президент в послании обозначил. Владимир Владимирович говорил, что малый и средний бизнес должен развиваться, и если целевые показатели будут поставлены соответствующие — то это уже дело техники, как это администрировать, как этого результата достигать. Повторюсь, полное понимание в деталях общей картины экономической есть, я думаю, гораздо проще будет сделать, чем другим кандидатам, кто бы это не был», — рассуждает Артем Артемьев в разговоре с корреспондентом сайта bfm74.ru.

Представители бизнеса же тревожатся из-за предложенной кандидатуры. Свое мнение высказал директор предприятия «Фабрика шнуров» Сергей Сиренко.

«Надеюсь, что на новом посту он сосредоточит свои усилия не на собираемости налогов, а на развитии экономики. При нем бизнес себя стал чувствовать, скажем так, не очень комфортно. И если обратить внимание на статистику закрывающихся предприятий и спад — не последнюю, наверно первую скрипку в этой связи сыграли действия нашей ФНС. Усилия, которые направлены на собираемость налогов, и которые все поддерживают, и это правильно, наверно должны параллельно присутствовать и усилия по развитию экономики, бизнеса, внутреннего спроса. Я надеюсь, что он сейчас изменит вектор своей деятельности. И не будет во главе правительства глава налоговой. А во главе правительства будет Мишустин — эффективный менеджер, который может также эффективно решать задачи, которые стоят перед главой кабмина. Потому что если мы просто получим большую ФНС в виде правительства, то это конечно будет хорошо, но только для правительства. А это очень малая часть нашего общества», — прокомментировал для сайта bfm74.ru Сергей Сиренко.

За время, пока Михаил Мишустин занимал должность главы ФСН России, ему удалось упростить процесс оплаты налогов, запустив более 50 электронных сервисов, а также завершить переход предприятий на онлайн-кассы, которые передают данные в налоговую.

Сегодня на заседании Госдумы его кандидатура на должность премьер-министра была одобрена. Практически сразу после этого Владимир Путин подписал Указ о назначении Михаила Мишустина Председателем Правительства Российской Федерации. Перед этим президент поставил подпись еще на одном документе, согласно которому Дмитрий Медведев займет должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, освободив предыдущее кресло.