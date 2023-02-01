Президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года. ИА «Первое областное» публикует самые основные из них.

До 1 июля правительству поручено представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей.

Президент РФ поручил увеличить выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и сократить сроки ожидания таких выплат.

До 1 апреля правительство должно представить предложения по увеличению зарплат сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих с молодежью.

Правительству поручено подготовить меры по популяризации госслужбы среди молодежи.

Президент поручил правительству разработать программы наставничества с участием Героев России и участников спецоперации.

До 1 августа Минобрнауки поручено разработать и включить в программы высшего образования курс по основам российской государственности.

В российских регионах создадут органы исполнительной власти, отвечающие за молодежную политику.

Владимир Путин поручил до 1 сентября создать центры общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского творчества.

В России создадут федеральный экспертный центр по вопросам молодежной политики.

Росмолодежи поручено до 15 февраля представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году.

Правительство должно разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде.