Президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года. ИА «Первое областное» публикует самые основные из них.
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До 1 июля правительству поручено представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей.
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Президент РФ поручил увеличить выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и сократить сроки ожидания таких выплат.
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До 1 апреля правительство должно представить предложения по увеличению зарплат сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих с молодежью.
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Правительству поручено подготовить меры по популяризации госслужбы среди молодежи.
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Президент поручил правительству разработать программы наставничества с участием Героев России и участников спецоперации.
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До 1 августа Минобрнауки поручено разработать и включить в программы высшего образования курс по основам российской государственности.
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В российских регионах создадут органы исполнительной власти, отвечающие за молодежную политику.
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Владимир Путин поручил до 1 сентября создать центры общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского творчества.
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В России создадут федеральный экспертный центр по вопросам молодежной политики.
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Росмолодежи поручено до 15 февраля представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году.
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Правительство должно разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде.
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До 1 декабря будет принята Стратегия реализации молодежной политики до 2030 года.