Владимир Путин поручил подготовиться к очередной Прямой линии

Формат не теряет своей актуальности

Владимир Путин поручил правительству страны и администрации президента подготовиться к очередной Прямой линии. Глава государства заявил об этом на совещании с членами правительства РФ.

«Это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на запросы людей»,— отметил президент России.

Глава государства также подчеркнул, что этот проект реализуется не первый год, но не теряет своей актуальности и важности.

В 2024 году Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 19 декабря. Она стала рекордной по продолжительности. 4 часа и 30 минут президент общался с жителями страны. Всего поступило почти 2,5 миллиона обращений, в том числе 45 тысяч из Челябинской области.