Ответ на террористические акты Украины будет максимально жестким, заявил сегодня, 10 октября, президент РФ Владимир Путин. Глава государства в настоящее время проводит заседание Совета безопасности, передает корреспондент Первого областного информагентства.
Владимир Путин, открывая заседание Совбеза, начал с того, что заявил: Киев уже давно использует методы террористов. Так, уже три теракта были совершены в отношении Курской АЭС, были попытки подрывов магистралей «Турецкого потока».
Накануне, напомним, была проведена диверсия на Крымском мосту, из-за чего на несколько часов были прерваны автомобильное и железнодорожное сообщения с полуостровом. С утра 10 октября Россия ответила высокоточным оружием.
«По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз», — заявил президент.