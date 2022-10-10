Владимир Путин пообещал жесткий ответ на теракты киевского режима

Президент России проводит заседание Совета безопасности РФ

Ответ на террористические акты Украины будет максимально жестким, заявил сегодня, 10 октября, президент РФ Владимир Путин. Глава государства в настоящее время проводит заседание Совета безопасности, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Владимир Путин, открывая заседание Совбеза, начал с того, что заявил: Киев уже давно использует методы террористов. Так, уже три теракта были совершены в отношении Курской АЭС, были попытки подрывов магистралей «Турецкого потока».

Накануне, напомним, была проведена диверсия на Крымском мосту, из-за чего на несколько часов были прерваны автомобильное и железнодорожное сообщения с полуостровом. С утра 10 октября Россия ответила высокоточным оружием.

«По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз», — заявил президент.