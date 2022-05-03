Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах

Документ ограничивает возможность сотрудничества с недружественными странами и организациями

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Документ подписан и опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 3 мая.

В указе сказано, что его положения вызваны действиями США и примкнувших к ним государств, а также международных организаций, которые противоречат международному праву и лишают Россию и россиян собственности за границей.

Так, государственным органам, муниципальным властям, а также организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ запрещено:

— совершать сделки в пользу лиц о организаций, находящимися под российскими санкциями;

— исполнять обязательства по внешнеторговым операциям с такими лицами, если сделка еще не завершена;

— совершать финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, попавшие под санкции.

Также вводится запрет на экспорт продуктов и сырья, если поставка осуществляется в пользу лиц, попавших под российские санкции.

Перечень лиц, попавших под санкции, правительство утвердит в течение 10 дней.