Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Документ подписан и опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 3 мая.
В указе сказано, что его положения вызваны действиями США и примкнувших к ним государств, а также международных организаций, которые противоречат международному праву и лишают Россию и россиян собственности за границей.
Так, государственным органам, муниципальным властям, а также организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ запрещено:
— совершать сделки в пользу лиц о организаций, находящимися под российскими санкциями;
— исполнять обязательства по внешнеторговым операциям с такими лицами, если сделка еще не завершена;
— совершать финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, попавшие под санкции.
Также вводится запрет на экспорт продуктов и сырья, если поставка осуществляется в пользу лиц, попавших под российские санкции.
Перечень лиц, попавших под санкции, правительство утвердит в течение 10 дней.