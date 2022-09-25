Владимир Путин подписал пакет поправок в УК о военной службе

Рассказываем, за что военнослужащим грозит уголовная ответственность

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» опубликован на официальном сайте правовой информации.

Законом вводится уголовная ответственность военнослужащих за добровольную сдачу в плен. По новой статье таким лицам грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Если же военнослужащий совершил такое преступление впервые, принял меры для своего освобождения и вернулся к месту службы, при этом не совершал других преступлений, то его могут освободить от ответственности.

За совершение мародерства в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

За дезертирство или неявку на военную службу по призыву грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. При этом одинаковую ответственность будут нести и контрактники, и военнослужащие, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы.

За повторное нарушение условий контрактов по госзаказу грозит от четырех до восьми лет лишения свободы. Если же задание не выполнено или ущерб составил не менее пяти миллионов рублей — от пяти до 10 лет колонии.

Ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать в боевых действиях, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы и утрату военного имущества.

Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени.

Поправки вступили в силу 24 сентября.