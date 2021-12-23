Владимир Путин оценил роль регионов в борьбе с пандемией

Президент заявил, предоставленные субъектам Федерации полномочия оправдали себя и позволили регионам «тонко регулировать ситуацию»

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина речь зашла о роли региональных властей в борьбе с коронавирусом. Глава государства, рассуждая о субъектах Федерации, высоко оценил взаимодействие между федеральным центром и регионами.



Владимир Путин заметил, что по российскому пути — наделению руководителей регионов дополнительными полномочиями в связи с пандемией ковида — пошли многие страны мира.

«Страна большая, ситуация в разных регионах разная, при общем руководстве федерального центра нам нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Ведь там разные совершенно вещи. Нельзя сравнивать Чукотку и Москву. Что касается роли руководителей… Как в любом большом деле, можно было где-то и иначе сделать. Но в целом руководители регионов проявили себя отлично, не боялись брать на себя ответственность. И помощь регионам кратно увеличилась. Взаимодействие между центром и регионами и дало нужный нам результат», — считает президент России.

Напомним, в начале года после предложения руководителя комиссии «Экономика и финансы» Госсовета РФ, губернатора Челябинской области Алексея Текслера субъектам Федерации с низким уровнем собственных доходов были предоставлены бюджетные кредиты, в том числе и для погашения кредитов коммерческих, набранных в самые тяжелые пандемийные месяцы 2020 года. Кроме того, в течение 2021 года в полную силу заработал новый инструмент помощи регионам — инфраструктурные кредиты.