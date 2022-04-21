Владимир Путин отменил штурм «Азовстали»

Президент РФ приказал министру обороны заблокировать промзону и националистов в ней

Штурма мариупольского завода «Азовсталь», который ждали в России все последние дни, не будет. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал поберечь жизни российских и донбасских военных, сообщает пресс-служба главы государства. Вместо атаки президент распорядился полностью заблокировать осажденных на территории предприятия украинских националистов.



На встрече министра и президента глава военного ведомства доложил Владимиру Путину об опасности, исходящей от украинского гарнизона Мариуполя: город еще в 2014 году стал мощным укрепрайоном, сюда были стянуты крупные силы ВСУ и нацбатов, включая артиллерию, танки, РСЗО и ракетные комплексы «Точка-У».

«У „Точки-У“ 120 километров дальность, а наш Таганрог — 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», — заметил Сергей Шойгу.

Министр обороны напомнил, что на момент окружения 11 марта общая численность украинской группировки составляла более 8100 человек. Более четырех тысяч уже уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка — более двух тысяч — блокирована в промзоне «Азовстали».

«Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе „Азовсталь“, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу», — доложил глава военного ведомства.

Владимир Путин в ответ заявил, что полагает штурм нецелесообразным.

«Мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам», — распорядился Владимир Путин.