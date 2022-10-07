Владимир Путин отмечает юбилей В день рождения президент России продолжает работать на встрече руководителей стран-участниц СНГ



Владимир Путин родился в 1952 году в Санкт-Петербурге. Его отец, участник Великой Отечественной войны, служил в охране вагоностроительного завода, позже был там мастером. По словам президента, до шестого класса он сам был не отличником, а, скорее, хулиганом. Затем исправился, всерьез начал заниматься дзюдо. После школы поступил на юрфак Ленинградского государственного университета, затем закончил Высшую школу КГБ. Служил в Ленинграде, проходил переподготовку в Москве, затем был отправлен в ГДР.



Политическую карьеру Владимир Путин начал в 1991 году в Ленинграде. В 1996 году семья Путиных переехала в Москву. Путин последовательно прошел ступени заместителя руководителя администрации президента РФ, начальника Главного контрольного управления, первого зама руководителя АП, директора ФСБ, секретаря Совета безопасности. С августа 1999 года он уже премьер-министр, с начала 2000 года — исполняющий обязанности президента.



Владимир Путин, напомним, четырежды избирался на пост главы государства. Во время его работы к России были присоединены Севастополь, Крым, и



В свой юбилей президент намерен провести неформальную встречу с руководителями стран СНГ. О дальнейших его планах пресс-служба АП пока не сообщает.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. По данным пресс-службы главы государства, в свой юбилей Путин продолжает работать: у него намечена неформальная встреча с руководителями стран-участниц Содружества Независимых Государств.Владимир Путин родился в 1952 году в Санкт-Петербурге. Его отец, участник Великой Отечественной войны, служил в охране вагоностроительного завода, позже был там мастером. По словам президента, до шестого класса он сам был не отличником, а, скорее, хулиганом. Затем исправился, всерьез начал заниматься дзюдо. После школы поступил на юрфак Ленинградского государственного университета, затем закончил Высшую школу КГБ. Служил в Ленинграде, проходил переподготовку в Москве, затем был отправлен в ГДР.Политическую карьеру Владимир Путин начал в 1991 году в Ленинграде. В 1996 году семья Путиных переехала в Москву. Путин последовательно прошел ступени заместителя руководителя администрации президента РФ, начальника Главного контрольного управления, первого зама руководителя АП, директора ФСБ, секретаря Совета безопасности. С августа 1999 года он уже премьер-министр, с начала 2000 года — исполняющий обязанности президента.Владимир Путин, напомним, четырежды избирался на пост главы государства. Во время его работы к России были присоединены Севастополь, Крым, и 30 сентября 2022 года — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области В свой юбилей президент намерен провести неформальную встречу с руководителями стран СНГ. О дальнейших его планах пресс-служба АП пока не сообщает.

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