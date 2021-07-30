Владимир Путин открыл третий по длине железнодорожный тоннель в России

С запуском нового Байкальского тоннеля пропускная способность БАМа возрастает пятикратно

Президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Новое сооружение напрямую соединяет Иркутскую область и Бурятию, проходя под Байкальским хребтом на глубине в 300 метров. Смотрите на сайте ИА «Первое областное» презентационный ролик с запуска грандиозного объекта.



По данным пресс-службы АП, строительство второго Байкальского тоннеля началось в 2014 году, такую задачу федеральные власти поставили в рамках программы модернизации и развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. Как доложил президенту председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, новый тоннель, расположенный в сейсмически активной зоне, способен выдержать девятибалльное землетрясение. По словам главного железнодорожника России, для выполнения поставленной задачи пришлось вынуть из толщи гор миллион кубометров грунта.

Результат того стоит: тоннель длиной 6682 метра кратно увеличивает пропускную способность перегона — с прежних 17 пар поездов до 123 пар при максимальной загрузке. Специалисты ОАО «РЖД» планируют, что уже сейчас, в первые дни работы нового объекта, через второй Байкальский тоннель можно ежесуточно пропускать до 33 пар поездов, в течение пяти месяцев потенциальная пропускная способность вырастет до 85 пар.

«Создание Байкальского тоннеля — это большое, безусловно, важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и для всей национальной экономики. С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастет. Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно. Дополнительный импульс к развитию получит экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока. В целом мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России: будем строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть. Нам это необходимо для повышения связанности российских территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих европейскую часть России и то, что у нас находится за Уралом — вообще Европу и Азию», — прокомментировал перспективы нового тоннеля президент.

Сооружение оборудовано по последнему слову техники: семь датчиков сейсмической тревоги, система отвода грунтовых вод, климат-контроль, система эвакуации с 22 выходами на поверхность и карманы безопасности через каждые 30 метров. Воздух в тоннеле полностью обновляется за 30 минут.