Владимир Путин обязал недружественные страны платить за газ в рублях

Новый порядок расчета начнет действовать с 1 апреля 2022 года

Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Теперь с 1 апреля 2022 года оплата будет производиться только в рублях. Президент прокомментировал новые правила торговли российским газом с так называемыми недружественными государствами, сообщают федеральные издания

Указ Путина об оплате газа в рублях при поставках в недружественные страны касается только поставок "Газпромом «по трубопроводам, следует из указа. Для поставок газа в ряд стран, «в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» контрагенты покупателей должны открыть рублевые счета.

«Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного с завтрашнего дня. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — пояснил Владимир Путин.

Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.

Согласно указу, разрешения на оплату российского газа без соблюдения расчетов в рублях будет выдавать специальная правкомиссия.