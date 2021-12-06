Владимир Путин объявил благодарность четырем жителям Челябинской области

В числе поощренных президентом РФ — преподаватель истории и три пролетария

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении четырех жителей Челябинской области. Как следует из текста документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, речь идет о двух сотрудниках Магнитогорского металлургического комбината, мастере-ремонтнике магнитогорской же частной фирмы и преподавателе челябинского колледжа.



В тексте распоряжения главы государства значится, что благодарность президента РФ объявлена начальнику смены отделения углеподготовительного цеха ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александру Панарину и агломератчику ММК Илье Савельеву. Кроме того, благодарность получил мастер по ремонту оборудования ООО «Объединенная сервисная компания» Михаил Рюсяев. Почетная грамота за обеспечение работы образовательных учреждений в условиях пандемии вручена Ирине Делягиной, преподавателю истории и начальнику отдела Южно-Уральского многопрофильного колледжа.